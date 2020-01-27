В Днепре многоэтажку затопило нечистотами (видео)

Многоэтажку в Днепре затапливает нечистотами. Вонь из подвала ощущается и в квартирах. Люди говорят: дышать нечем. И так уже полтора месяца. Коммунальщики ничего сделать не могут. В ситуации разбирались корреспонденты новостей "Сегодня".

Всюду плесень, отстали обои , а еще и невыносимая вонь. Татьяна Ивановна живет прямо над подвалом, в котором затопило стоки. Так, что фекалии полились просто в дом пенсионерки:

"Буквально неделю назад, не только из унитаза. И ванная наполнилась".

"У меня бабушка пожилой человек. Она из-за этого испытывает постоянный дискомфорт. Она ночью просыпается. Невозможно жить постоянно при закрытых окнах, даже зимой. Необходимо постоянно проветривать. Из-за этого человек пожилой постоянно болеет", – делится Екатерина, жительница Днепра.

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Люди жалуются: проблемы с канализацией здесь уже 4 года. Полтора месяца назад подвал залило снова. И коммунальщикам все равно, говорят местные.

"Я просил, чтоб они прочистили всю ветку. Они прочистили один люк. И уехали. А канализация так и стоит. Из подвала выкачать невозможно, потому что не работает дворовая канализация", – рассказывает Максим Михальчук, местный житель.

В жилищном хозяйстве же уверяют: виноваты сами жильцы. Мол, засорили трубы.

Олег Золотаревский, начальник участка КП "ЖХ Самарского района":

"Вследствие того, что выбрасывают разный хлам в канализацию, она останавливается. Достали яблоки, салфетки, средства гигиены. В подвальном помещении дома канализация заменена полностью. Если бы были проблемы с канализацией, это было бы решено".

Воду из подвала пообещали откачать в люк. Но он тоже полон. Прочистить его вскоре должны работники горводоканала.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Херсоне целый микрорайон залило фекалиями. Автомобили были вынуждены перемещаться по залитым дорогам. Свидетели ЧП делятся в соцсетях фото и видео инцидента. И отмечают, что вокруг стоит "вонь непередаваемая".

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