В Днепре модернизируют аэропорт

Сегодня, 06:12

Воздушные ворота города возвели 75 лет назад

Встреча. Мэр и бизнесмен обсудили фронт работ. Фото: dniprorada.gov.ua
Встреча. Мэр и бизнесмен обсудили фронт работ. Фото: dniprorada.gov.ua

Вскоре международный аэропорт в Днепре может получить новое лицо — группа DCH, владельцем которой является украинский миллионер Александр Ярославский, планирует модернизировать воздушные ворота города. Оценивать фронт потенциальный инвестор отправился вместе с мэром Борисом Филатовым.

"У DCH есть уникальный опыт комплексного управления аэропортом. В Харькове мы, по сути, построили все с нуля, потом шаг за шагом развивали, а сейчас уже занимаем призовые места в международных рейтингах. С удовольствием применим наши знания в Днепре. Регион интересный, потенциал большой, будет прекрасный, нужный Украине проект. Я уже предварительно обсудил с заинтересованными сторонами "дорожную карту". И готов начинать движение", — заявил Ярославский.

Напомним, местный аэропорт возвели еще в 1943-м, потому вопрос модернизации назревал уже давно. В данный момент существующий терминал принадлежит компании "Днеправиа", а взлетно-посадочная полоса — государству.

Ранее сообщалось, что в Украине построят новый международный аэропорт.

Напомним, на увеличение внутреннего пассажиропотока также настроен и аэропорт "Харьков". Гендиректор аэропорта Владимир Васильченко рассчитывает на возобновление полетов по некоторым направлениям.
аэропорт, проект, инвестор, Александр Ярославский

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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