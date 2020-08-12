В Днепре молоковоз врезался в фуру – водителя "вырезали" спасатели (видео)

В Днепре молоковоз "ГАЗ" врезался в фуру DAF. Водителя первого зажало в салоне, его доставали спасатели.

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Как сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники, авария произошла 12 августа около 12:25 на пересечении улицы Передовой и Полтавского шоссе.

Сообщается, что фура притормозила перед перекрестком. Водитель молоковоза не выдержал безопасной дистанции, не успел затормозить и въехал в нее.

На месте работали спасатели. Водителя осмотрели медики, от госпитализации он отказался.

Видео: Информатор

Напомним, что ранее в Днепре автомобиль врезался в дерево. В результате аварии в больницу попали шесть человек. Среди пострадавших – подростки. По предварительной информации, ВАЗ остановился в разрыве двух сплошных, чтобы повернуть к предприятию. За ним стояли еще порядка трех машин.

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Также мы сообщали, не так давно в Днепре произошло лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Водитель микроавтобуса пошел на опережение и выехал через две сплошные на "встречку". Два человека погибли, еще трое – ранены.

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