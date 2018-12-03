В Днепре мощный взрыв разрушил дом: пострадала 84-летняя женщина

Сегодня, 13:43

Летняя кухня рухнула из-за взрыва бытового газа


Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре прогремел мощный взрыв, разрушивший летнюю кухню частного домовладения. В результате происшествия пострадала 84-летняя женщина. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел около 10:00 в частном доме на улице Мандрыковская в Соборном районе города. По предварительной информации, взорвался бытовой газ. Взрыв разрушил летнюю кухню, а грохот от взрыва было слышно и на соседних улицах, что сильно перепугало жителей окрестных домов.

"Спасатели при помощи аварийно-спасательного оборудования достали женщину из-под разрушенной строительной конструкции и передали ее в карету скорой помощи. Ее госпитализировали в областную больницу им. Мечникова с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма. Состояние – тяжелое", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

На данный момент правоохранители устанавливаю причины случившегося.

Напомним, недавно в Днепре произошел взрыв. Неизвестные подожгли и взорвали банкомат. Происшествие обошлось без жертв.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге в одной из квартир многоэтажки прогремел взрыв – пострадали три человека.
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