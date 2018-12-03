В Днепре мошенник грабил безработных горожан

В Днепре 24-летний мужчина грабил безработных горожан, придумав хитрую схему. Подбирая в сети объявления о поиске работы, мошенник звонил соискателям и, под видом сбора сведений для трудоустройства и собеседования, выуживал у собеседников личные данные. А позже, используя эту информацию, мужчина оформлял дубликаты SIM-карточек, связывался с отделениями банков, выдавая себя владельцем счета, и переводил со счетов горожан деньги.

Правоохранителям удалось доказать причастность мужчины к трем подобным эпизодам. Общая сумма "улова" мошенника составила 5500 грн. На днях Индустриальный райсуд Днепра признал задержанного виновным в совершении "кражи" и "незаконных действиях с платежными картами". Мужчину приговорили к трем годам заключения с испытательным сроком в два года.

Напомним, недавно в Днепре правоохранители разоблачили преступную схему. Мошенники под видом акции от известной сети супермаркетов собирали персональные данные клиентов.

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