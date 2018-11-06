В Днепре мужчина ходил по городу с боеприпасами и взрывчаткой

Сегодня, 13:21

Мужчину задержали, а боеприпасы направили на экспертизу


Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре правоохранители задержали 34-летнего мужчину, у которого нашли корпус гранаты РГД-5, запал УЗРГМ, 30 патронов и три электродетонаторы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 5 ноября на улице Марии Яровой. Мужчина оказался жителем Новомосковска Днепропетровской области. Полицейским задержанный объяснил, что боеприпасы он нашел и хранил без цели сбыта.

"Доказательства изъяла следственно-оперативная группа Самарского отделения полиции и направила их на экспертизу. Сейчас следственным отделом решается вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами")", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним, недавно в Днепре изъяли более 13 тысяч боеприпасов. Сдавать их горожане могли самостоятельно в рамках профилактических мероприятий направленных на изъятие незаконного оружия.

Мы также рассказывали, что в Днепре задержали торговца боеприпасами – мужчина пытался сбыть оружие, незаконно вывезенное из зоны операции Объединенных сил.
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