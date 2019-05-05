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В Днепре мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

5 мая, 12:03

42-летнего злоумышленника уже задержали

Фото: ГУНП в Днепре
Фото: ГУНП в Днепре.

В Днепре полицейские задержали мужчину, который из окна квартиры открыл стрельбу по людям. Ранение получил пенсионер, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 3 мая около 15:00 на переулке Парусном. В результате стрельбы один пенсионер был ранен в голову, а другому пуля повредила одежду. Как выяснилось, из окна стрелял 42-летний местный житель – его задержали и доставили в отделение полиции.   

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Днепре агрессивный мужчина из окна второго этажа выстрелил в таксиста, а потом захватил заложницу и угрожал "перестрелять всех", кто к нему приблизится.

А во Львове житель девятиэтажного дома стрелял в сторону детской площадки. Как отмечают соседи, открывший стрельбу мужчина достаточно неблагонадежный. Люди уже неоднократно жаловались на асоциальное поведение 38-летнего дебошира.

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Тег Днепр, пенсионеры, задержание, стрельба, многоэтажка, мужчина, окно, пострадавший

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