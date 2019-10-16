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В Днепре мужчина прямо на улице избил жену

16 октября, 20:06

Мужчина безжалостно избивал женщину ногами

/ Фото: pexels.com

В Днепре мужчина прямо на улице побил свою жену. По мнению очевидцев, именно так закончилась семейная ссора.

Нападавший безжалостно избивал ногами беззащитную женщину, а остановился только тогда, как к нему приблизился случайный прохожий.

Ранее суд в Житомирской области суд приговорил 35-летнего мужчину к аресту сроком на три месяца за совершение домашнего насилия.

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На протяжении 2018 и 2019 годов 56-летняя жительница Новоград-Волынского неоднократно сообщала копам о случаях домашнего насилия – ее сын постоянно наносил ей словесные оскорбления, угрожал и устраивал скандалы. Однажды мужчина довел женщину до того, что ей пришлось убежать из собственного дома.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинские женщины борются с домашним насилием. Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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Днепр избиение драка семейное насилие

Источник: Сегодня

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