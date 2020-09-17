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В Днепре мужчина вонзил в себя нож под зданием ОГА (фото и видео)

17 сентября, 20:11

Руслан Ровик Руслан Ровик

На место происшествия оперативно прибыли копы и медики

В Днепре, возле стен областной государственной администрации мужчина вонзил себе нож в живот.

Об этом в своем Facebook сообщил представитель Общественного совета при Днепрпропетровской ОГА Дмитрий Кошка.

"Мужчина воткнул себе в живот нож в знак протеста, возле ОГА. Не знаю, что стало причиной, но я его понимаю", - написал он.

Кошка добавил, что "полиция прибыла мгновенно, оказали первую помощь и загрузили в скорую".

Видео: Facebook / Дмитро Кошка

В свою очередь, на официальном сайте областного управления Нацполиции заявили, что информацию о происшествии копы получили около 17 часов.

Также в полиции добавили, что, по предварительной информации, пострадавший находится на учете врача-психиатра.

Видео: Facebook / Дмитро Кошка

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Раненого госпитализировали. Сейчас следователи изучают обстоятельства и правовую квалификацию происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери.

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Днепр протест самоубийство ОГА

Источник: Сегодня

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