В Днепре мужчина ворвался в дом к пенсионерке и жестоко ее избил
84-летнюю женщину госпитализировали в больницу
В Днепре мужчина ворвался в квартиру 84-летней женщины и жестоко избил ее. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Об этом "Сегодня" рассказали в Патрульной полиции в Днепропетровской области.
Инцидент произошел 2 декабря на улице Владимира Антоновича. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окна квартиры на втором этаже. Увидев, что дебошир бьет окна дома, пенсионерка открыла входную дверь, после чего мужчина набросился и на нее.
"Прибыв на место, патрульные обнаружили гражданина, который находился в квартире и вел себя агрессивно. Он также имел на лице многочисленные гематомы и порезы на руках, от удара о стекло. Мужчина 1981 года рождения. Как выяснилось, он нанес телесные повреждения женщине 1934 года рождения. На место вызвали следственно оперативную группу и скорую помощь. Медики зафиксировали телесные повреждения: тупую травму живота, гематому передней брюшной стенки справа. Ее госпитализировали в больницу", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь Патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.
Медработники также оказали помощь самому дебоширу: у мужчины были порезаны руки. Как сообщили в Днепровском отделении полиции, ранее гражданин уже был судим за домашнее насилие.
Напомним, не так давно в Центральном районе Днепра двое неизвестных избили и ограбили мужчину.
Также сообщалось, что в Днепре парень самостоятельно задержал двоих вооруженных грабителей, напавших на пункт обмена валют. Инцидент закончился стрельбой, во время которой один из злоумышленников получил ранение.
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