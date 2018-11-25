В Днепре мужчина задохнулся в кабине грузовика
С виду людям казалось, что водитель просто спит
В Днепре водитель фуры задохнулся в кабине своего автомобиля. Трагедия случилась в воскресенье, 25 ноября, сообщает "Информатор".
"В припаркованной недалеко от речного порта фуре прохожие заметили лежащего на сидении мужчину. Каких-либо признаков жизни он не подавал, поэтому на место сразу же вызвали скорую помощь и патрульный экипаж", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель лежал в кабине лицом вниз, поэтому казалось, что он просто спит, однако медики, приехав на место, констатировали смерть.
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Как рассказали правоохранители, ночью 27-летний водитель фуры решил согреться, поэтому включил автономную печь. Вероятно, через какое-то время мужчина потерял сознание. Как позже выяснилось, он отравился угарным газом.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Ранее в Кривом Роге двое сестер умерли от травления угарным газом. Тела детей нашла мать, вернувшись с ночной смены.
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