В Днепре мужчина задохнулся в кабине грузовика

Вчера, 18:14

С виду людям казалось, что водитель просто спит

Фото: Информатор
Фото: Информатор

В Днепре водитель фуры задохнулся в кабине своего автомобиля. Трагедия случилась в воскресенье, 25 ноября, сообщает "Информатор".

"В припаркованной недалеко от речного порта фуре прохожие заметили лежащего на сидении мужчину. Каких-либо признаков жизни он не подавал, поэтому на место сразу же вызвали скорую помощь и патрульный экипаж", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что водитель лежал в кабине лицом вниз, поэтому казалось, что он просто спит, однако медики, приехав на место, констатировали смерть.

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Как рассказали правоохранители, ночью 27-летний водитель фуры решил согреться, поэтому включил автономную печь. Вероятно, через какое-то время мужчина потерял сознание. Как позже выяснилось, он отравился угарным газом.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее в Кривом Роге двое сестер умерли от травления угарным газом. Тела детей нашла мать, вернувшись с ночной смены.
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