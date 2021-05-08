В Днепре мужчина залез в чужой дом через окно и избил ребенка (фото)

Дерзкое ограбление произошло в одном из частных домов Днепра – злоумышленник напал на ребенка – подробности

В Днепре злоумышленник проник в частный дом, где находился 12-летний мальчик. Он избил ребенка и с награбленным скрылся с места преступления. Подозреваемого уже арестовали.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в одном из домов по улице Макеевской в Новокодацком районе города. Как установили полицейские, злоумышленник зашел на территорию домовладения и через окно проник в дом.

На момент совершения преступления в доме находилась 12-летний ребенок. Когда подросток проснулся от шума и увидел неизвестного мужчину, злоумышленник избил ребенка и убежал.

Реклама

Полицейские установили личность нападавшего – им оказался 42-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Его задержали и сообщили о подозрении по статье "разбой".

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сегодня, 8 мая, Ленинским районным судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Реклама

Ранее мы сообщали, что под Днепром мужчина жестоко избил девятилетнего обидчика сына.

Также напомним, на Прикарпатье мужчина жестоко избил 4-летнего ребенка.