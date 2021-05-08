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В Днепре мужчина залез в чужой дом через окно и избил ребенка (фото)

8 мая, 15:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Дерзкое ограбление произошло в одном из частных домов Днепра – злоумышленник напал на ребенка – подробности

В Днепре злоумышленник проник в частный дом, где находился 12-летний мальчик. Он избил ребенка и с награбленным скрылся с места преступления. Подозреваемого уже арестовали.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в одном из домов по улице Макеевской в Новокодацком районе города. Как установили полицейские, злоумышленник зашел на территорию домовладения и через окно проник в дом.

На момент совершения преступления в доме находилась 12-летний ребенок. Когда подросток проснулся от шума и увидел неизвестного мужчину, злоумышленник избил ребенка и убежал.

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Полицейские установили личность нападавшего – им оказался 42-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Его задержали и сообщили о подозрении по статье "разбой".

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Сегодня, 8 мая, Ленинским районным судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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Ранее мы сообщали, что под Днепром мужчина жестоко избил девятилетнего обидчика сына.

Также напомним, на Прикарпатье мужчина жестоко избил 4-летнего ребенка.

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