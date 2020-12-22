В Днепре мужчина жестоко избил парня в супермаркете: пострадавший в больнице (видео)

У него разбитый череп и сотрясение мозга

В Днепре задержали мужчину, который едва не до смерти избил 19-летнего парня в магазине. 33-летнему нападающему объявили подозрение в попытке убийства.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Выяснилось, что злоумышленник столкнулся с пострадавшим возле кассовой ленты супермаркета. За считанные минуты ссоры он нанес парню десятки ударов.

В результате нападения медики диагностировали у юноши сотрясение мозга, разбитый череп, множественные раны и ушиб позвоночника. Сейчас он находится в больнице.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее во Львове двое парней ограбили и избили 30-летнего таксиста.

Кроме того, в Хмельницком после жестокого избиения матерью умер маленький ребенок.

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