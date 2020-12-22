В Днепре мужчина жестоко избил парня в супермаркете: пострадавший в больнице (видео)

В Днепре задержали мужчину, который едва не до смерти избил 19-летнего парня в магазине. 33-летнему нападающему объявили подозрение в попытке убийства.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Выяснилось, что злоумышленник столкнулся с пострадавшим возле кассовой ленты супермаркета. За считанные минуты ссоры он нанес парню десятки ударов.
В результате нападения медики диагностировали у юноши сотрясение мозга, разбитый череп, множественные раны и ушиб позвоночника. Сейчас он находится в больнице.
Напомним, ранее во Львове двое парней ограбили и избили 30-летнего таксиста.
Кроме того, в Хмельницком после жестокого избиения матерью умер маленький ребенок.
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