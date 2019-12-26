В Днепре мужчины проникли в детский сад: унесли еду, лампочки, порошок и мыло

/ Фото: Нацполиция

В Днепре, где сегодня утром вспыхнул пожар в частном доме, мужчины пытались ограбить детский сад. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали в источнике, ночью 26 декабря правоохранителям сообщили, что несколько человек проникли в детсад "Золотой ключик", который находится на улице Мониторной, и пытались его ограбить.

"Патрульные сразу приехали на место и увидели двоих мужчин, которые при виде полицейской машины стали вести себя странно. Оказалось, двое товарищей сумели проникнуть в здание детского сада, чтобы поужинать детской едой и разжиться парой-тройкой лампочек", – пишет издание.

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Они вынесли из здания садика лампочки, жидкое мыло, стиральный порошок и продукты питания. Весь "улов" злоумышленники оставили в беседке, которая находится на территории садика. Вероятно, двоих товарищей кто-то испугал, а потому они решили бросить все вещи.

Мужчин задержали правоохранители. Злоумышленниками оказались двое мужчин возрастом 30 и 52 года. Их доставили в Новокодакское отделение полиции, для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Напомним, в США произошло настоящее рождественское приключение: мужчина с белой бородой, похожий на Санта Клауса, ограбил банк Академия в Колорадо-Спрингс, и разбросал деньги по улице, чтобы поздравить с праздником прохожих.

Также в столице задержали шесть человек за нападение на полицейского , который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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