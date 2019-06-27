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В Днепре на аттракционе чуть не оторвалось дно одной из кабинок с людьми

27 июня, 11:36

Спустя полчаса после инцидента колесо обозрения снова работало


В Днепре на колесе обозрения чуть не оторвалось дно одной из кабинок с людьми. Никто не пострадал, но останавливать аттракцион на ремонт не стали – через полчаса снова катали отдыхающих. Безопасно ли это – узнавали журналисты "Сегодня".

Кабинку колеса обозрения, в которой отпало дно, первыми увидели посетители детского парка, которые были на этом аттракционе. Аварийное место сфотографировали и выложили в соцсети, из-за чего колесо остановили. Но спустя полчаса после инцидента оно снова закрутилось.

Работает аттракцион и сейчас. Его владелец уверяет – причин останавливать колесо нет. По его словам, ежедневно колесо обследуют два электрика. Также Эль-Аржи Слейман показал документы на его эксплуатацию. Кроме того, он рассказал, что в аварийном состоянии на аттракционе было три кабинки, и посетителей в них не пускали. Сейчас их отремонтировали.

В эту ситуацию вмешались городские чиновники и требуют аттракцион закрыть. Как выяснилось, соглашение между владельцами колеса обозрения и руководством парка заключено с нарушениями.

Состояние колеса обозрения "Сегодня" решили проверить изнутри. В кабинке все покрашено, все детали на месте. А вид, который открывается с верхней точки колеса просто фантастический.

"В течение пяти дней, вчера они получили письмо от парка о расторжении, они должны прекратить согласно договору, после этого они должны вообще свои аттракционы вывезти, демонтировать", – рассказал "Сегодня" директор городского департамента парков и рекреации Максим Музыка.

Также демонтировать теперь должны все старые аттракционы в Днепровском парке. Вместо них, на конкурсной основе, здесь обещают обустроить более современные и безопасные.

Напомним, в прошлом году в Днепре ребенок попал в опасную ситуацию на аттракционе: во время катания в надувной шар начала попадать вода. Девочку вовремя вытащили на берег и спасли.

Кроме того, ранее в Краматорске десятилетний мальчик на аттракционе "Скалодром" сорвался с шестиметровой высоты. Ребенок получил закрытый и открытый переломы ног.

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Тег Днепр, колесо обозрения, аттракцион, аварийность, кабинка

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