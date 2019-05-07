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В Днепре на цветочной клумбе нашли человеческие останки: фото и видео

7 мая, 10:40

Эксперты подтвердили, что кости принадлежат человеку, и отправили их на исследование

В Днепре на цветочной клумбе нашли останки человека
В Днепре на цветочной клумбе нашли останки человека. Фото: Информатор

В Днепре на клумбе между Аграрным университетом и парком Шевченко обнаружили человеческие кости. На останки наткнулись рабочие, которые устанавливали систему автоматического полива 6 мая около 14:30. На место находки сразу же вызвали полицию, сообщает Информатор.

По словам коммунальщиков, они занимались установкой системы полива, когда наткнулись на что-то напоминающее кости. Рабочие вначале предположили, что останки могут принадлежать животному, но все же сообщили о находке в полицию.

Прибывшие стражи порядка и судебно-медицинский эксперт осмотрели кость, напоминающую бедренную. После этого раскопки продолжились и были обнаружены еще несколько костей, в том числе берцовые, позвонки и фаланги. По предварительной информации, останки действительно принадлежат человеку.

Находку доставили в отделение судебно-медицинской экспертизы. После этого полицейские займутся выяснением того, кому могли принадлежать останки и сколько времени они пролежали в земле.

Напомним, ранее в столице работники "Киевзеленстроя" наткнулись на человеческие кости во время уборки территории. Также, под Евпаторией экологи во время субботника нашли человеческий скелет.

В Запорожской области краеведческий музей города Пологи пополнился экспонатами, возраст которых составляет от четырех до пяти с половиной тысячелетий.

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Тег Днепр, кости, останки

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