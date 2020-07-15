В Днепре на детской площадке заметили огромную змею (фото)

На одной из детских площадок Днепра люди заметили необычного посетителя – крупную змею. Ловить пресмыкающееся приехали спасатели.

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Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, инцидент произошел на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе города . На место примчались спасатели подразделения аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области. Там они обнаружили полутораметровую змею, которая ползала на дереве.

"С помощью специального инструмента, специалисты ГСЧС отловили змею и вывезли за пределы населенного пункта", – рассказали в ГСЧС.

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Напомним, не так давно в Днепре спасатели выловили змею в одной из квартир. Хозяйка помещения призналась – появление крупного пресмыкающегося на седьмом этаже ее всерьез напугало. Реклама Также мы рассказывали, что ученые в Южной Америке обнаружили подтверждение того, что первые 70 миллионов лет своего развития змеи имели небольшие, но идеально сформированные задние лапы.

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