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В Днепре на два месяца полностью перекроют Новый мост

16 июля, 11:56

Горожанам придется выбирать альтернативные пути передвижения

В Днепре с 17 июля на два месяца будет полностью перекрыт Новый мост, соединяющий правую и левую части города. Об этом на своей странице в Facebook написал городской голова Борис Филатов.

Так, перекрытие связано с реконструкцией переправы, работы на которой ведутся уже второй год. Такое решение мэрия приняла после того, как строительство моста проинспектировал президент Украины Владимир Зеленский. Во время этого визита глава государства предложил мэру города необычное пари: если Филатов 14 сентября не откроет мост, он уйдет в отставку. 

"Мост закрывается полностью в 00-00 часов с 17 на 18 июля до 14 сентября. Придется теперь потерпеть.  Никто не обещал, что будет легко", — написал Борис Филатов.

Теперь перебраться с одного берега на другой днепряне смогут через Кайдакский или Южный мост. А чтобы не попасть в пробку, лучше рассчитывать время поездки заранее.

Напомним, 12 июля в Днепр приезжал Владимир Зеленский. За время своего визита он успел ознакомиться с планом реконструкции Днепропетровского аэропорта, строительством объездной дороги вокруг Днепра, а также проинспектировать мост и обсудить проблемы экологии в Кривом Роге.


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Тег ремонт, Днепр, мост, Зеленский, пари, перекрытие, филатов

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АВТОР:

Журавель Максим

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