В Днепре на дымящую станцию метро отправили 11 пожарных машин: появились фото

В Днепре на станции метро "Заводская" произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"В 7:00 24 февраля поступило сообщение о задымлении в районе станции метро "Заводская" по адресу: г.. Днепр, Новокодацький район, ул. Сухой остров", – говорится в сообщении.

Отмечено, что на дымящую станцию были направлены 11 пожарных отделений ГСЧС.

"Произошло короткое замыкание без последующего горения, в помещении, которое расположено под эскалаторами, в релейном отсеке второго фидерного автомата", – отметили в ГСЧС.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

На данный момент станция работает на вход и выход.

Напомним, сегодня движение поездов на Салтовской линии харьковского метрополитена было приостановлено на 40 минут. Поезда не ходили по техническим причинам, но уточнять какие именно это причины, в местном метрополитене не стали.

Напомним, ранее Киевский метрополитен предупредил, что с 24 февраля начнется капитальный ремонт на станции "Святошин". Работы продлятся до октября 2018 года. По данным метрополитена, на станции запланирована установка лифтов для маломобильных групп населения.