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В Днепре на фестивале робототехники школьник представил чудо-очки для слабовидящих

9 сентября, 12:45

Журавель Максим

На мероприятии собрали десятки юных изобретателей со всей Украины

В Днепре школьник изобрел "чудо-очки" для слабовидящих

В Днепре школьник изобрел "чудо-очки" для слабовидящих / Фото: Facebook

В Днепре состоялся четвертый по счету фестиваль робототехники BestRoboFest. Мероприятие прошло в парке Шевченко и собрало десятки юных изобретателей из разных уголков Украины.

Так, на мероприятии ученик 11 класса средней школы №129 Игорь Шибка представил свою разработку — очки с ультразвуковыми датчиками, которые помогут людям с нарушением зрения ориентироваться в пространстве.

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Голосовое управления будет оповещать человека о том, что до проезжей части осталось, например, 10 или 20 метров. Кроме того, на фестивале детвора могла принять участие в тематических мастер-классах, в космических конкурсах и даже увидеть битву роботов.

Во время фестиваля состоялось и шоу самодельных автомобилей Monster Cars. Победители битвы получили 5000 долларов. Желающие также могли посетить выставку Kids on the Moon, на которой показали космические аппараты, костюмы астронавтов и телескопы.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Чернобыльскую зону запустят речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж. Все маршруты проверены дозиметристами и безопасны для посетителей.

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Источник: Сегодня

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