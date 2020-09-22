В Днепре на ходу вспыхнул автомобиль (видео)

В Днепре на Донецком шоссе на ходу загорелся Nissan.

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Как сообщает "Информатор", инцидент произошел 21 сентября в районе перекрестка улицы Высоцкого с Донецким шоссе. Водитель сразу же выскочил из машины и попытался потушить машину сам, но огонь только усилился.

На помощь бросились очевидцы пожара. Огонь удалось потушить до приезда бригады службы спасения. К счастью, никто не пострадал.

Видео: Telegram-канал/Х Днепр

Сообщается, что под капотом машины все выгорело, оплавились фары, частично сгорел салон и передние колеса. Причина возгорания пока неизвестна.

Видео: Telegram-канал/Х Днепр

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики. В результате погибли два человека.

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Также напомним, в Киеве на ходу вспыхнул Merсedes и сгорела машина возле больницы. Устанавливать причины пожаров будут правоохранительные органы.

Кроме того, на бульваре Перова в столице сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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