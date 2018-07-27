В Днепре на ходу загорелся микроавтобус: водителю чудом удалось спастись

Вечером 26 июля в Днепре на ходу загорелся микроавтобус Toyota. Происшествие случилось около 19:30 на улице Ермоловой в Шевченковском районе города. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий.

По словам очевидцев, автомобиль загорелся на ходу, из-под капота повалил дым.

"Увидели, как по дороге ехала машина и на ходу загорелась. Повалил дым. Водитель выбежал и начал ее тушить. Потом остановилась еще одна машина, водитель которой помогал справляться с огнем. Водитель какое-то время не вызывал пожарных. Видимо, думал, что потушит самостоятельно. Но огонь только разгорался. Затем на место прибыли спасатели, который кто-то вызвал", – рассказывает местная жительница Алина.

"Мы только выехали со двора, как из-под капота появилось пламя. Сами пока не понимаем, почему", – сказала "Сегодня" супруга автомобилиста.

Огонь уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля. Во избежание повторного возгорания спасатели тщательно залили микроавтобус водой. К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания выяснят будут устанавливать правоохранители.

Напомним, недавно на одном из предприятий в Днепре произошел масштабный пожар – горели деревянные поддоны на площади в 500 "квадратов".

Ранее в Киеве на ходу загорелся автобус.

Также мы писали, что пассажирский автобус сгорел после удара молнии в Греции. Несмотря на то, что тушили огонь 18 спасателей и шесть единиц техники, транспортное средство полностью выгорело.