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В Днепре на ходу загорелся трамвай

Сегодня, 14:37

Горела коробка силовой линии электросети площадью два квадратных метра

Фото Киевпастранса

Фото Киевпастранса

В Днепре на ходу загорелся трамвай https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9 Днепр Горела коробка силовой линии электросети площадью два квадратных метра

В Днепре трамвай загорелся во время движения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 8:40 на линию "101" сообщили о том, что на улице Любарского, 135, горит трамвай № 9. К месту возгорания прибыли спасатели.  Там удалось установить, что возгорание произошло под днищем одинарного металлического трамвая во время движения. Горела коробка силовой линии электросети на площади два квадратных метра .

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К тушению привлекли одну единицу техники и пять спасателей. Пожар локализовали в 8:56 и ликвидировали в 9:01.

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Фото: welcomia / Freepik

К счастью, ни пассажиры, ни сотрудники электротранспорта не пострадали.

Ранее в Киеве на улице Борщаговской произошло возгорание в автобусе Ikarus, припаркованном на обочине. Пожарные предположили, что автобус подожгли. По словам сотрудников ГСЧС, гореть Ikarus начал со стороны передней двери. На полную ликвидацию возгорания у пожарных ушло около часа. Чтобы потушить пожар, полицейским пришлось на некоторое время перекрыть движение на данном участке улицы. Однако, огонь практически полностью уничтожил автобус.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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трамвай возгорание общественный транспорт

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