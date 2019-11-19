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В Днепре на ходу загорелся трамвай с пассажирами: появилось видео

19 ноября, 10:31

Огонь одновременно вспыхнул на крышах двух вагонов

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В Днепре, где недавно произошло масштабное ДТП, утро 19 ноября не обошлось без происшествий – на ходу загорелись два вагона 1-го трамвая. Об этом сообщает Dnepr.info.

Пламя вспыхнуло на крышах вагонов в момент, когда трамвай поворачивал у ЦУМа с улицы Владимира Мономаха на проспект Дмитрия Яворницкого. Люди практически вылетели из трамвая.

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Отметим, что это – не первое ЧП с трамваем в городе. Ранее в Днепре трамвай загорелся во время движения – вспыхнула коробка силовой линии электросети на площади два квадратных метра. К тушению привлекли одну единицу техники и пять спасателей.

Ранее мы сообщали, что в Днепре достаточно троллейбусов и трамваев, но управлять ими некому – в городе не хватает водителей, хотя открыто около 200 вакансий. Чтобы обучить кадры, открыли первый городской центр по подготовке. Полсотни будущих работников уже осваивают науку. Учатся тут не только днепряне. Есть студенты из Запорожья, Кропивницкого и Каменского.

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