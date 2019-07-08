В Днепре на Ивана Купала прыгали через костер и сжигали чучело: фото

Городские власти организовали концерты, викторины и файер-шоу











В Днепре на выходных, 6 и 7 июля, горожане отмечали древний праздник Ивана Купалы – для местных жителей в парке Сагайдак выступали творческие коллективы, и проводили увлекательные мастер-классы и викторины.

Кроме того, праздник не обошелся и без традиционного обряда сжигания чучела и обливания водой. Организаторы мероприятия для горожан подготовили также ценные подарки. Часть развлекательной программы была посвящена плетению венков.

"Купальские венки плетутся из 40 трав. Например, полынь прогоняет злых духов, ромашка символизирует любовь, базилик — добрую душу, радость, щедрость. В этот день травы, вода и воздух имеют большую целебную силу. Девушка, плетя собственноручно венок, обогащается благодатной силой энергии. Поэтому, пуская его на воду, она обязательно увидит символы своей судьбы", — рассказала мастер плетения Людмила Боброва.

В конце вечера горожане увидели огненное шоу, а также смогли попрыгать через костер.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" собрали самые интересные предложения празднования Ивана Купала в столице. Этот праздник – один из самых мистических, сохранился еще с языческих времен.

И хотя в наши дни уже никто не бегает по лесам в поисках цветка папоротника, зато можно здорово повеселиться с друзьями и семьей.

Отметим, что праздник Ивана Купала,который отмечали в ночь с 6 на 7 июля, отличается тем, что люди верили – в эта купальская ночь - особенная, время чудес и магии, когда духи земли, воды, огня и трав могут говорить, а значит, это лучшее время, чтобы попросить у древних могучих сил помощи в делах и приоткрыть свое будущее. Гадания на Ивана Купала считаются самым верными и точными, а произнесенные заговоры и задуманные желания обязательно сбываются.

Узнайте, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

Напомним, что на всех столичных пляжах Госпотребслужба не рекомендует заходить в воду, так как на 10 из 14 пляжей Киева нашли кишечную палочку.

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