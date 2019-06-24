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В Днепре на мосту столкнулись фура и грузовик: троих пострадавших увезла "скорая"

24 июня, 15:56

Водитель фуры не успел затормозить на мокрой дороге

В Днепре на мосту столкнулись фура и грузовик
В Днепре на мосту столкнулись фура и грузовик. Фото: Информатор

В Днепре на улице Разъездной в Самарском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие — на дороге не разминулись две фуры. В результате пострадали три человека.

Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в пресс-службе областного управление патрульной полиции области, на мосту столкнулись фура DAF и грузовик MAN, груженый стеклопакетами.

По словам патрульных, водитель автомобиля DAF должен был уступить грузовику дорогу. Однако на большой скорости он не сориентировался и не успел затормозить. Причиной аварии также мог стать мокрый после дождя асфальт.

"Пострадали водитель и пассажир из MANa. Их увезла скорая с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" и переломами. А водитель DAF оказался зажат деформированным металлом в салоне", – рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Людмила Копыленко.

На место происшествия вызвали спасателей ГСЧС – они разрезали металл и освободили водителя, которого с переломами ребер увезла "скорая". На месте аварии работал следователь по ДТП. Причины случившегося устанавливаются.

Напомним, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, Днепр, грузовик, фура

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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