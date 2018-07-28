В Днепре на мужчин напал рой шершней: есть погибший

В Днепре в результате нападения роя шершней погиб мужчина, еще один пострадал. Об этом сообщил начальник ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач на своей странице в Facebook.

"Сообщение от полиции сотрудники ГСЧС получили около 10:00 утра субботу. По адресу г. Днепр, Соборная р-н, Тоннельная балка рой шершней напал на двух мужчин. В результате происшествия один человек скончался на месте (возраст 72 года)", – говорится в сообщении.

Второго мужчину госпитализировали в больницу: его состояние устанавливается. На месте инцидента дежурит отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Ранее мы сообщали, что 17 мая спасателям поступило сообщение о том, что у девятиэтажного жилого дома на территории детской площадки по ул. Русановская набережная, 18/1, в Киеве поселился рой шершней. Рой шершней обнаружили в обрезанном дереве на территории детской площадки.

Напомним, в прошлом году спасатели уничтожали шершней на проспекте Свободы и на улице Екатерины Билокур.