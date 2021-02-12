В Днепре на пожаре спасли трех человек и кота (фото)

Возгорание произошло в жилом доме на 2-м этаже

В Днепре на улице Калиновой в Индустриальном районе загорелась квартира.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 12 февраля в 8:23. Спасатели немедленно выехали на место происшествия. Оказалось, что горит квартира на втором этаже 9-этажного жилого дома.

Во время тушения пожара спасены двое мальчиков 2020 и 2015 рождения, женщина 1992 года рождения и кот.

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Пожар локализован в 8:57 и ликвидирован в 9:04.

К тушению пожара привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области на пожаре спасли собак и котов. Питомцев удалось спасти из задымленного помещения.

Также напомним, в Запорожье ночью 4 февраля во время пожара погибли четыре человека. Это врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов.

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