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В Днепре на пожарных обрушилась крыша горящего здания: пострадали три спасателя

Сегодня, 17:58

Пострадавших доставили в медицинское учреждение для обследования

/ Фото: ГСЧС

В Днепре во время пожара обрушилась крыша здания. В результате инцидента пострадали трое спасателей. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"17 августа в 07:30 поступило сообщение о пожаре, который произошел на площади Вокзальная, горит нежилое сооружение. Во время тушения очага пожара в результате обрушения конструкций крыши травмированы три сотрудника Службы спасения "101", а именно: командир отделения, сержант службы гражданской защиты, 1991 года рождения, с предварительным диагнозом "ушиб правого коленного сустава". А также, двое пожарных-спасателей, младший сержант службы гражданской защиты и рядовой службы гражданской защиты, 1992 и 1988 годов рождения соответственно", – говорится в сообщении.

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Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение для обследования. По предварительной информации, угрозы жизни спасателей нет.

Напомним, ранее мы писали, что  в Полтавской области погибли два человека в результате обрушения стены в частном доме. Стена обвалилась во время ремонтных работ в кирпичной пристройке к дому.

Кроме этого, в Сумской области в недавно отремонтированном здании больницы города Ахтырка обвалился потолок. Местной прокуратурой было открыто уголовное производство по факту нарушения при проектировании или строительстве правил, которые касаются безопасной эксплуатации зданий и сооружений, что создало угрозу гибели людей.

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