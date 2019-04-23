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В Днепре на предприятии по переработке отходов произошел масштабный пожар

Сегодня, 15:34

Пламя охватило 400 "квадратов" предприятия


В Днепре на предприятии по переработке пластиковых отходов произошел крупный пожар. Пламя охватило 400 квадратных метров площади предприятия.

Огонь вспыхнул вчера, 22 апреля, в пять часов вечера. Прибывшие на место спасатели справились с пожаром за час. Но перед этим пожарным и полицейским пришлось усмирять нетрезвого охранника, который не пускал их на территорию. Мужчина, сопротивляясь, разбил кастрюлей лобовое стекло машины патрульных.

Отметим, что на территории предприятия сгорела часть сырья, а за забором – сухая трава и кусты на площади почти с гектар. Что стало причиной возгорание – еще выясняется.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяГлавной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, Днепр, спасатели, предприятие, ГСЧС

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