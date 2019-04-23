В Днепре на предприятии по переработке отходов произошел масштабный пожар
Пламя охватило 400 "квадратов" предприятия
Огонь вспыхнул вчера, 22 апреля, в пять часов вечера. Прибывшие на место спасатели справились с пожаром за час. Но перед этим пожарным и полицейским пришлось усмирять нетрезвого охранника, который не пускал их на территорию. Мужчина, сопротивляясь, разбил кастрюлей лобовое стекло машины патрульных.
Отметим, что на территории предприятия сгорела часть сырья, а за забором – сухая трава и кусты на площади почти с гектар. Что стало причиной возгорание – еще выясняется.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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