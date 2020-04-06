В Днепре на СТО заехал автомобиль со взрывчаткой: видео

Подрывник прикрепил взрывчатку к днищу машины и соединил с мобильником

В Днепре на станции техобслуживания обнаружили машину, начиненную взрывчаткой. Трагедии удалось избежать только чудом.

Инцидент произошел 6 апреля на улице Князя Ярослава Мудрого, сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как стало известно, подозрительный предмет в автомобиле заметили в районе дома №13. В связи с возможной опасностью улицу перекрыли.

Выяснилось, что 40-летний владелец Honda Accord приехал на шиномонтаж, а когда работник мастерской поднял машину на домкрат и снял колесо, то заметил, что к правой стороне днища прикреплен неизвестный предмет, похожий на взрывчатку.

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Работник СТО и владелец машины немедленно вызвали полицию, а когда стражи порядка прибыли на место происшествия, они обнаружили, что неизвестный предмет взрывоопасен.

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Взрывотехники выяснили, что это 100 граммов пластита и присоединенный к нему детонатор в виде мобильного телефона. Взрывотехники обезвредили устройство. Подробности инцидента выясняются.

Ранее в Киеве произошел мощный взрыв, из-за которого полностью уничтожены три гаража и поврежден жилой дом.

Видео: ГСЧС

Напомним также о взрыве, который произошел в квартире многоэтажки в Голосеевском районе. В результате происшествия погиб человек.

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