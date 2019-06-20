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В Днепре начнут штрафовать за громкую музыку на набережной и в парках

20 июня, 19:46

Инспекторы будут замерять уровень шума на открытых площадках

Фото: Днепр, Украина / Facebook
Фото: Днепр, Украина / Facebook.

В Днепре появится комиссия, которая будет следить за уровнем шума на улице: в парках, частных домах и на открытых территориях с 22:00 до 8:00 нельзя будет громко слушать музыку, поскольку высокий уровень шума не дает горожанам полноценно отдыхать.

Следить за порядком и выписывать штрафы предстоит копам и представителям мэрии. Под присмотром ревизоров окажутся парки, скверы, набережная, рестораны с открытыми площадками, жилые дома, отели и придомовые территории. Отслеживать уровень громкости будут при помощи специального оборудования.

"Комиссия заработает, как только сотрудники инспекции по благоустройству получат свидетельства о том, что они прошли специальное обучение и имеют право квалифицированно проводить измерение шума, а также когда будет закуплено сертифицированное оборудование. Это максимум через три недели", – рассказал "Сегодня" начальник инспекции по вопросам благоустройства Днепровского горсовета Руслан Мороз.

Он также отметил, что комиссия будет устраивать рейды и выезжать на жалобы днепрян.

"Горожанам нужно понимать, что, если посреди ночи им мешают спать, они могут вызвать полицию. Но если они напишут жалобу в горисполком, то этот адрес будет включен в следующий выезд", – добавил Мороз.

Между тем, в полиции отмечают, что правоохранители и раньше реагировали на жалобы горожан, выезжая на место и составляя протокол. С начала года в полиции зафиксировали 2645 вызовов по факту нарушения порядка.

"Это сезонное явление. Когда начинается весна, количество таких вызовов увеличивается, потому что открываются различные дискотеки и клубы. Люди собираются во дворах, выпивают, включают громко музыку. На месте мы составляем протоколы, которые рассматривает административная комиссия или суд", – рассказала пресс-секретарь патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.

Днепровские адвокаты поясняют, что нарушение тишины подпадает под действие статьи Административного кодекса и влечет за собой штраф или конфискацию звуковоспроизводящей аппаратуры.

"Горожане могут отделаться предупреждением или штрафом в 85-255 грн. А субъектам хозяйствования придется заплатить штраф от 255 до 510 грн", – пояснил партнер адвокатского объединения "Дефенсио" Андрей Ишханян.

Напомним, не так давно в Кривом Роге группа парней избила сотрудников полиции охраны и отобрала у них автомат. В ведомстве пытались скрыть инцидент. За попытку скрыть информацию о случившемся ГБР завело уголовное дело. Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, который опубликовал видео избиения сотрудников полиции охраны, уточнил, что среди нападавших был оперуполномоченный одного из отделов полиции города.

Недавно в Днепропетровской области задержали двух мужчин, которые напали и ограбили иностранца. Также мы сообщали, что в Днепре правоохранители задержали опасного грабителя, который с ножом набросился на женщину

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Тег Днепр, набережная, рестораны, парки, шум

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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