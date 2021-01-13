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В Днепре "накрыли" онлайн-порностудию (фото)

13 января, 12:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Во время обыска в съемной квартире находились три веб-модели

В Днепре правоохранители прекратили деятельность онлайн-порностудии.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 12 января правоохранители провели санкционированный судом обыск в съемной квартире на улице Владимира Вернадского.

Копы изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и веб-камеры. Кроме того, во время обыска в съемной квартире находились три веб-модели – от 20 до 27 лет.

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Прибыль, полученная от незаконной деятельности, устанавливается.

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Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства открытого по статье "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Продолжается следствие.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве разоблачили онлайн-порностудию, где работали 15 женщин. Они откровенно позировали для клиентов перед веб-камерами в реальном времени.

Также напомним, в Киеве на Печерске задержали организатора борделя, который прикрывался услугами массажного салона. В салоне ежедневно, согласно графику, работало около пяти девушек. Их услуги интимного характера стоили от 700 гривен в час, с расчетом 300 – организатору, а 400 – проституткам.

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Днепр полиция порностудия обыски
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