В Днепре нашли автомобиль Tesla, который похитили в Норвегии
Автомобиль был похищен в августе 2018 года
В Днепре правоохранители нашли автомобиль Tesla, который в 2018 году похитили в Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.
Автомобиль полицейские нашли 2 мая на ул. Михаила Грушевского. Водителя остановили за нарушение правил дорожного движения, а во время проверки документов установили, что автомобиль разыскивает Интерпол.
Фото: фото patrol.police.gov.ua
Машину угнали в Норвегии еще в августе 2018 года, а в международном розыске она находится с февраля 2019. Водитель не смог объяснить, откуда у него эта машина. Правоохранители изъяли транспортное средство, а водителя доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.
Между тем, в ближайшее время Tesla должна выпустить новую систему безопасности "Sentry Mode" для всех машин, у которых есть встроенный автопилот. Это касается Tesla Model S, Model X и Model 3. Идея обновления заключается в том, чтобы сообщать владельца машины, если что-то происходит с его автомобилем.
Ранее мы писали, что в Украине разоблачили компанию, продававшую акции Tesla. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что компания не является профессиональным участником фондового рынка.
Ранее мы писали, что акции Tesla выросли на 17 процентов. В ходе предыдущих торгов акции Tesla сразу после открытия NASDAQ упали на 11,96%.
Как сообщалось, электромобили Tesla можно будет заряжать от домашней розетки. Подходит такое домашнее устройство ко всем моделям электромобилей компании — Model 3, Model S и Model X.
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