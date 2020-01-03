В Днепре на свалке нашли новорожденного ребенка

Медики сделать ничего уже не могли - малыш был мертв

Фото: dp.informator.ua

В Днепре нашли мертвого новорожденного ребенка. Тело малыша было обнаружено на мусорном полигоне "Правобережный" в пакете среди груды отходов, сообщает Информатор.

По предварительной информации, пакет нашел один из работников полигона. В нем, замотанный в тряпку, лежал новорожденный. Вероятно, на свалку его выгрузила одна из мусорных машин.

Сообщается, что на место проишествия вызывали бригаду скорой помощи, но медики сделать ничего уже не могли — малыш был мертв. Точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы. Территорию полигона оцепили, сейчас там работают оперативно-следственная группа полиции, специалист бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудники розыска. Подробности ЧП устанавливаются.

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