В Днепре нашли застреленным полковника полиции

По предварительным данным, мужчина покончил с собой выстрелом в висок

В Днепре в собственной квартире был найден мертвым полковник полиции Павел Савенко. По предварительной версии следствия, он покончил с собой.

Как сообщил друг погибшего Денис Пефтиев в своем Facebook, Савенко долгие годы был практическим работником полиции, но в последние годы занимался преподаванием.

По словам тех, кто знал погибшего, он был офицером, который растворялся в работе до последней капли. Отдавал всего себя, не жалея ни времени, ни сил.

"Это был лучший руководитель подразделения криминального анализа в Украине, который построил все с нуля, вывел подразделение на очень высокий уровень, пользовался большим уважением среди коллег, за помощью в раскрытии преступлений к нему обращалось огромное количество сотрудников полиции. Лучшие всегда уходят преждевременно…" – отметил Пефтиев.

Как стало известно, тело полицейского нашли в ванной комнате его квартиры. По предварительным данным, он покончил с собой выстрелом в висок из охотничьего карабина АКМ, который был зарегистрирован на него, сообщает "Информатор".

Причины, по которым он решился на этот шаг, неизвестны – идут разбирательства. У Савенко остались жена и ребенок.

Напомним, ранее в Днепре при задержании возможного преступника был убит 30-летний сотрудник полиции Дарвин Потуданский. Несмотря на полученное ранение, офицер сумел связать злоумышленника, а позже умер на руках у своего напарника.

Позже из машины задержанного изъяли сумку с деньгами, украденную во время нападения, а на месте преступления обнаружили пистолет Макарова, из которого стреляли в полицейского.

Также мы сообщали, что под Киевом загадочно погиб полицейский. Мужчина якобы застрелился после мелкого ДТП и разговора с незнакомцами.

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