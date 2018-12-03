В Днепре назвали победителей конкурса изобретателей

В Днепропетровской области завершился конкурс стартапов Best Invest, который проводился второй год подряд и собрал множество изобретателей со всего региона.

В тройку победителей этого года вошли разработчики мобильного приложения, которое помогает быстро найти адвоката, создатели бионической кисти, управлять которой можно силой мысли, и датчика для бензовоза, который предупреждает о краже топлива.

Победителей определяли представители Инвестиционно-инновационного центра при Днепропетровской ОГА, предприниматели и инвесторы.

Фаворитом стал проект бионической кисти Артема Гуляева. Его разработка стоит в 50 раз дешевле зарубежных аналогов и при этом не уступает им по функциональности.

"Проект Артема Гуляева – бесценный для наших ребят, которые получают серьезные травмы на войне. Мы заключили с автором идеи Меморандум о тесном сотрудничестве и поможем найти инвестора. Приложим все усилия, чтобы уже в ближайшее время эта "чудо-конечность" появилась в наших больницах и реабилитационных центрах", — отметил директор Инвестиционно-инновационного центра Александр Коломийцев.

Напомним, ранее Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus объявила конкурс проектов технических инноваций на Луне. Прием заявок стартует в начале 2019 года, тогда же будут обнародованы подробные условия.

Конкурс будет проводиться в четырех категориях: производство и добыча сырья, растительное воспроизводство на лунной поверхности, а также получение и аккумулирование электроэнергии. В частности, речь идет о производстве различных предметов из лунного сырья, энергоснабжении на Луне, добыче различного сырья (включая воду) и строительстве оранжерей.

Также мы писал об объявленном конкурсе отбора участников экспедиции в Антарктиду, который объявил Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины. Победители смогут стать членами полярной экспедиции на станцию "Академик Вернадский".