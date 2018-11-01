В Днепре не поделили дорогу Nissan и Mitsubishi, есть пострадавшие

В четверг, 1 ноября, в Днепре столкнулись автомобили Nissan и Mitsubishi.

Как сообщают патрульные полицейские, ДТП произошло на ул. Набережной Победы. Водитель Nissan поворачивала в сторону жилых домов, но не уступила дорогу проезжающему мимо автомобилю Mitsubishi. В результате столкновения вторая легковушка вылетела на обочину.

В результате происшествия пострадали два пассажира автомобиля Mitsubishi — 81-летняя женщина и ее 50-летний сын. Их с ушибами грудных клеток и черепно-мозговыми травмами госпитализировали в городскую больницу №16. Водитель Nissan получила ушиб бедра.

Еще одно ДТП произошло на ул. Святослава Храброго. Автомобиль ВАЗ сбил мужчину на пешеходном переходе.

"Прибыв на место, полицейские узнали, что 35-летний водитель на нерегулируемом пешеходном переходе зацепил пешехода — 58-летнего мужчину. В результате чего он получил травму правой ноги. На место вызвали скорую помощь, его госпитализировали. На место также вызвали следователя", — рассказывает "Сегодня" пресс-секретарь патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.