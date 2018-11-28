В Днепре неизвестные взорвали и ограбили банкомат

В Днепре неизвестные взорвали банкомат в магазине и украли деньги. Дерзкое ограбление произошло ночью. Грабители установили в отверстие для карты трубу и пустили газ. Взрыв был такой силы, что в магазине выбило стеклянные окна и двери. Также была повреждена часть товаров.

После инцидента полиция Днепра объявила план перехвата. Правоохранители ищут автомобиль "Газель" белого цвета, на которой скрылись злоумышленники. Сколько денег украли преступники из банкомата – пока неизвестно.

Напомним, в ночь на 17 октября в Днепре произошел взрыв банкомата. Как стало известно, около 2:00 неизвестные подожгли и взорвали банкомат, находящийся в магазине "Панда". Взрыв полностью вывел из строя охранную и пожарную системы.

Кроме того, ночью 26 ноября в Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

А в Николаеве группа злоумышленников взорвала банкомат, расположенный в многоэтажном жилом доме, и похитила оттуда наличные. Позже члены группировки, в которую входила девушка, были задержаны.



