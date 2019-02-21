В Днепре неизвестный крушит стекла автомобилей

В дебоширстве водители подозревают пенсионера-дебошира

В Днепре неизвестный крушит стекла автомобилей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ea1/cba/5c6ea1cba7301.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ea1/cba/5c6ea1cba7301.png 2019-02-21T14:56:00+02:00 Днепр В дебоширстве водители подозревают пенсионера-дебошира

В Днепре снова зафиксировали случаи крушения автомобилей. Автовладельцы жалуются, что кто-то выбивает стекла в их машинах. Последняя серия таких случаев произошла в прошлом году: тогда заявления в полицию написали несколько десятков водителей. Злоумышленника задержали, но впоследствии отпустили. Кто бьет автомобили в городе в этот раз – узнавали журналисты "Сегодня".

Напомним, осенью 2018 года сорок водителей нашли свои машины с разбитым стеклом. Того, кто это делал осенью, полицейские установили и задержали нарушителя благодаря записи с камеры наблюдения. Как выяснилось, мужчине – 62 года, и половину из них – он провел на учете у психиатров. Дебошира по решению суда вернули в больницу.

"Он отмечал, что из авто исходят какие-то неприятные сигналы в его адрес", – рассказал "Сегодня" заместитель главного врача Днепропетровской областной психиатрической больницы Михаил Андрейко.

В больнице пациента подлечили и отпустили. Как только он вернулся домой – водители снова начали жаловаться на разбитые окна в машинах. Но делает ли это тот же человек – в полиции пока выясняют.

"Проводят проверку участковые офицеры полиции. Сейчас лицо, совершившее данное правонарушение, не установлено", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь Управления Нацполиции в Днепропетровской области Юлия Токарчук.

Напомним, не так давно в Киеве неизвестный повредил около 10 машин топором.

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