В Днепре неплательщики алиментов будут убирать парки

Осеннее равноденствие / Фото: Pixabay

Муниципальная власть в Днепре решила ужесточить наказание за неуплату алиментов – нарушителей будут отправлять на общественные работы. Такое решение приняли на очередной сессии горсовета.

Теперь коммунальные предприятия будут предоставлять неплательщикам алиментов работу, за которые они будут получать зарплату. Эти деньги пойдут на погашение долга перед семьей.

Реклама

На данный момент социальные службы готовы отправить на работы 44 человека, 1 из которых — женщина. А департамент парков и рекреации Днепровского горсовета уже готов предоставить варианты деятельности для должников. Отметим, что этот проект стал частью городской программы занятости населения на 2017 — 2021 годы.

Ранее мы сообщали, что с начала действия инициативы "Чужих детей не бывает", стартовавшей в Украине в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 8,4 млрд грн.

Журналисты также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама