Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

В Днепре неплательщики алиментов будут убирать парки

24 октября, 12:57

Депутаты уже внесли изменения в городскую программу

Осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие / Фото: Pixabay

Муниципальная власть в Днепре решила ужесточить наказание за неуплату алиментов – нарушителей будут отправлять на общественные работы. Такое решение приняли на очередной сессии горсовета.

Теперь коммунальные предприятия будут предоставлять неплательщикам алиментов работу, за которые они будут получать зарплату. Эти деньги пойдут на погашение долга перед семьей.

Реклама

На данный момент социальные службы готовы отправить на работы 44 человека, 1 из которых — женщина. А департамент парков и рекреации Днепровского горсовета уже готов предоставить варианты деятельности для должников. Отметим, что этот проект стал частью городской программы занятости населения на 2017 — 2021 годы.

В тренде
"Мажорное" ДТП под Житомиром: погибла студентка, еще одна девушка – в коме
Иллюстрация

Ранее мы сообщали, что с начала действия инициативы "Чужих детей не бывает", стартовавшей в Украине в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 8,4 млрд грн.

Журналисты также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Днепр должники алименты уборка парки

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Днепре мужчина прямо на улице избил жену
В Днепре мужчина прямо на улице избил женуДнепр
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходные
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходныеУкраина
В Днепре на набережной обстреляли Mercedes: погиб водитель
В Днепре на набережной обстреляли Mercedes: погиб водительДнепр
Одна отставка и четыре назначения: Кабмин объявил о перестановках в ОГА
Одна отставка и четыре назначения: Кабмин объявил о перестановках в ОГАПолитика
Смертельное ДТП с полицейским в Днепре: появились детали инцидента, фото и видео
Смертельное ДТП с полицейским в Днепре: появились детали инцидента, фото и видеоДнепр

Новости партнеров

Loading...
загрузка...