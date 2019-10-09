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В Днепре ночью в больнице вспыхнул пожар: появились фото и видео

9 октября, 11:23

В приемном отделении больницы загорелся шкаф с документацией

В Днепре ночью в городской клинической больнице №9 произошел пожар. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

О пожаре спасателям сообщили сегодня ночью в 2:35. На место сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, в приемном отделении на первом этаже больницы вспыхнул шкаф с документацией. Пожар локализовали в 3:04, а в 3:09 его уже ликвидировали.

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Из-за сильного задымления 19 больных со второго этажа больницы переместили в отделение патологии беременности. Никто из пациентов не пострадал.

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Ранее мы сообщали, что в 2019 году в Украине заметно выросло число пожаров. В частности, статистика подтверждает, что пожаров в сельской местности стало больше на треть. На дачных интернет-форумах многие сельчане жалуются на соседей, которые сжигают на своих участках сухостой. Например, на частной ферме в Одесской области полыхали 700 тонн сена.

Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям. Последний громкий случай произошел тоже в Одессе. Там сгорел отель "Токио Стар", в результате чего погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Подробнее о ситуации с пожарной безопасностью читайте на сайте "Сегодня":Огонь атакует Украину: в стране выросло число поджогов.

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Днепр спасатели пожары ГСЧС

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