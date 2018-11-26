В Днепре ночью вспыхнул масштабный пожар: сгорели 100 "квадратов" ангара

В Днепре сгорел ангар с бытовыми вещами. Общая площадь пожара составила 100 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

О возгорании на пульт спасателей сообщили сегодня, 26 ноября, в 5:16. Как выяснилось, на улице Донецкое шоссе в Амур-Нижнеднепровском районе города разгорелся пожар в бытовом помещении.

"В результате пожара огнем повреждена внутренняя обшивка бытового помещения на площади 18 квадратных метров и строительные материалы в складском ангаре на площади 82 квадратных метров. Погибших и травмированных нет. Пожар удалось локализовать в 5:54, ликвидировать – в 06:15", – рассказали в пресс-службе ГСЧС и отметили, что на данный момент правоохранители устанавливают причины возгорания.

Напомним, недавно в Днепропетровской области сгорел жилой дом. В результате происшествия погиб мужчина.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.