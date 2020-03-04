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В Днепре облили кислотой 10 автомобилей: появилось видео

4 марта, 14:51

Руслан Ровик

Полиция начала расследование инцидента

В Днепре ночью неизвестный злоумышленник облил кислотой 10 автомобилей – четыре машины были повреждены в селе Опытное, и еще шесть – на улице Малиновского в областном центре.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции Днепропетровской области.

"4 марта, около 4:00 в полиции поступило сообщение о горении автомобилей возле автозаправочной станции по улице Научной в селе Опытное Днепровского района. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и бригада спасателей", – говорится в сообщении.

Копы сумели установить, что в результате возгорания одной из машин было повреждено еще три автомобиля, припаркованных рядом.

"В этот же день, около 7 часов утра, в полицию поступило сообщение о повреждении кислотой шести автомобилей, которые стояли возле дома по улице Маршала Малиновского в Днепре", – добавили полицейские.


По фактам обоих происшествий были открыты уголовные производства по статье "умышленное уничтожение имущества".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что возле российского посольства в Киеве сгорел автомобиль на дипломатических номерах. Пожар потушили прибывшие на место спасатели.

А перед этим на улице Кирилловской возле Куреневского рынка в Киеве полностью сгорела мобильная кофейня.Citroen загорелся из-за оторвавшегося топливного шланга.

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поджог Днепр машина расследование кислота

Источник: Сегодня

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