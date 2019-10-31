В Днепре обнаружили скрытый источник токсичных загрязнений

В Днепре правобережную часть города загрязняют токсичными веществами – в неприметном месте, недалеко от жилых домов, неизвестные вырыли канаву и сливают туда жидкость с грузовиков, а также, через специальные шланги, из огромных канистр.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.

Отметим, что борьба с мусором в Украине набирает обороты. За уборку украинцы уже получают подарки. Проводятся экочелленджи за вознаграждение, открываются сортировочные мини-станции, где за хлам насчитывают баллы, которыми можно рассчитаться в магазине.

Обменять хлам на деньги можно, в частности, в Киеве. У многих горожан дома появилось несколько контейнеров, в которые отдельно выбрасываются бумага, пластик, стекло и металл. Скопившееся вторсырье можно отправить на станции приема либо оставить в специальных контейнерах.

Также мы писали о том, как школьники из поселка Слобожанское Днепропетровской области зарабатывают на сборе отходов. Использованные бутылки, старые газеты и даже металлолом из дому несут ученики и учителя. И так уже два года. Говорят: сначала хотели просто заботиться об окружающей среде. А потом поняли — хлам может быть прибыльным. "Сегодня" побывали в школе и поинтересовались, куда тратят заработанное.

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