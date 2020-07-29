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В Днепре огромная змея напугала жителей многоэтажки (фото, видео)

29 июля, 04:30

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ловить пресмыкающееся пришлось спасателям

В Днепре жители многоэтажки нашли у своего дома полутораметровую змею. Пресмыкающееся так напугало горожан, что они вызвали на место спасателей.

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Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, инцидент произошел во дворе пятиэтажного дома на улице 20-летия Победы в Самарском районе города.

Ловить змею приехали спасатели подразделения аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.

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"С помощью специального инструмента специалисты ГСЧС отловили змею и вывезли за пределы населенного пункта", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, не так давно в Днепре спасатели выловили змею в квартире. Хозяйка помещения призналась – появление крупного пресмыкающегося на седьмом этаже ее всерьез напугало.

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