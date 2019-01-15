В Днепре огромные сосульки "терроризируют" горожан

Недавно упавшая сосулька разбила окно в квартире трехэтажки

Фото: pixabay.com.

В Днепре огромные сосульки "терроризируют" горожан https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/dde/be8/5c3ddebe8c085.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/dde/be8/5c3ddebe8c085.jpg 2019-01-15T15:27:39+02:00 Днепр Недавно упавшая сосулька разбила окно в квартире трехэтажки

В Днепре безопасность горожан оказалась под угрозой из-за огромных сосулек на крышах домов. Недавно кусок льда разбил окно в квартире одной их трехэтажек города. Грохот напугал прохожих и жильцов дома. Как и почему это произошло – узнавали журналисты "Сегодня".

Инцидент произошел ночью. Жительница квартиры, в окно которой упала сосулька, из-за звука ее падения проснулась. Когда она вышла на балкон, то увидела торчащий в окне кусок льда. Аварийная служба приезжать на вызов отказалась и лед Алене пришлось растопить самой. Женщина заказала новое стекло и боится, что сосулек на крыше еще осталось много.

Коммунальщики же, в свою очередь, оправдываются: за день успевают выполнить только 10 заявок.

"В нашем коммунальном предприятии работает два автоподъемника. Одна автовышка высотой 28,5 метров, и вторая – высотой 22 метра", – рассказал "Сегодня" руководитель городского управления по эксплуатации жилого хозяйства Виталий Слепцов.

По словам коммунальщиков, проблема в том, что при большом количестве автотранспорта в городе не всегда есть возможность расположения спецтехники. К тому же, сбивают сосульки коммунальщики только на тех домах, которые обслуживает ЖЭК. Их в городе 5 с половиной тысяч.

Примечательно, что на ближайшую неделю синоптики прогнозируют потепление. А значит, лед и дальше будет таять, а сосульки – падать.

Как сообщалось, зима в Днепре прибавляет работы не только сотрудникам коммунальных служб, но и предпринимателям. Сейчас владельцы офисов и магазинов активно очищают тротуары на прилегающей территории. За порядком на тротуарах следит Инспекция по вопросам благоустройства, которая начала устраивать проверки еще в конце декабря. Во время ревизий инспекторы вынесли 343 предписания и составили 62 протокола. При этом некоторые тротуары все еще покрыты толстым слоем снега.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области спасли от мороза 800 человек. В пунктах обогрева горожане могут укрыться от снега и даже получить медпомощь.

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