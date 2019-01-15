Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
28,02
32,13
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Днепра

В Днепре огромные сосульки "терроризируют" горожан

Сегодня, 15:27

Недавно упавшая сосулька разбила окно в квартире трехэтажки

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com.
В Днепре огромные сосульки "терроризируют" горожан https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/dde/be8/5c3ddebe8c085.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/dde/be8/5c3ddebe8c085.jpg Днепр Недавно упавшая сосулька разбила окно в квартире трехэтажки

В Днепре безопасность горожан оказалась под угрозой из-за огромных сосулек на крышах домов. Недавно кусок льда разбил окно в квартире одной их трехэтажек города. Грохот напугал прохожих и жильцов дома. Как и почему это произошло – узнавали журналисты "Сегодня".

Инцидент произошел ночью. Жительница квартиры, в окно которой упала сосулька, из-за звука ее падения проснулась. Когда она вышла на балкон, то увидела торчащий в окне кусок льда. Аварийная служба приезжать на вызов отказалась и лед Алене пришлось растопить самой. Женщина заказала новое стекло и боится, что сосулек на крыше еще осталось много.

Коммунальщики же, в свою очередь, оправдываются: за день успевают выполнить только 10 заявок.

"В нашем коммунальном предприятии работает два автоподъемника. Одна автовышка высотой 28,5 метров, и вторая – высотой 22 метра", – рассказал "Сегодня" руководитель городского управления по эксплуатации жилого хозяйства Виталий Слепцов. 

По словам коммунальщиков, проблема в том, что при большом количестве автотранспорта в городе не всегда есть возможность расположения спецтехники. К тому же, сбивают сосульки коммунальщики только на тех домах, которые обслуживает ЖЭК. Их в городе 5 с половиной тысяч.

Примечательно, что на ближайшую неделю синоптики прогнозируют потепление. А значит, лед и дальше будет таять, а сосульки – падать.

Как сообщалось, зима в Днепре прибавляет работы не только сотрудникам коммунальных служб, но и предпринимателям. Сейчас владельцы офисов и магазинов активно очищают тротуары на прилегающей территории. За порядком на тротуарах следит Инспекция по вопросам благоустройства, которая начала устраивать проверки еще в конце декабря. Во время ревизий инспекторы вынесли 343 предписания и составили 62 протокола. При этом некоторые тротуары все еще покрыты толстым слоем снега.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области спасли от мороза 800 человек. В пунктах обогрева горожане могут укрыться от снега и даже получить медпомощь.

Днепр, сосульки, падение, опасность

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре огромные сосульки "терроризируют" горожан". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасность с крыш: жители Днепра опасаются сосулек

11 января, 23:25

Ледяные глыбы висят прямо над головой и могут упасть в любой момент

В Мелитополе сосулька насквозь пробила козырек над банком: опубликованы фото

11 января, 03:05

В момент падения сосульки возле банка находилось несколько человек

На домах Харькова висят тонны льда: на кого жаловаться в случае травмы

5 января, 04:00

Коммунальщики не следят за частными домами, ОСМД или кооперативами - для борьбы с сосульками там управленцы должны сами нанимать альпинистов

Чего остерегаться зимой: ТОП главных опасностей

29 декабря 2018, 07:36

Угрозу несут сосульки, гололед и мороз

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы