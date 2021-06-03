Українська
$ 27,34
33,33
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

В Днепре онкобольная с коронавирусом выбросилась из окна больницы

3 июня, 16:16

Виктория Барановская Виктория Барановская

Тело погибшей обнаружила медсестра, которая не не нашла ее в палате и начала искать в больнице – предсмертную записку у женщины не нашли

В четверг, 3 июня, в Днепре из окна больницы выбросилась онкобольная пациентка, у которой диагностировали коронавирус.

Реклама

Об этом сообщило местное издание "Днепр оперативный".

Трагедия произошла в шестой городской клинической больнице. Там женщина лечилась от рака и COVID-19. Последний раз 51-летнюю женщину видели живой накануне в 22:00. А уже утром, медсестра, которая делала обход, в постели эту пациентку не обнаружила.

"После этого она пошла искать ее в отделении, но не нашла. Вернувшись в палату и выглянув в окно, обнаружила пациентку без признаков жизни на крыше между 2 и 3 этажом", – говорится в сообщении.

Медсестра сразу же уведомила об этом сына погибшей. Предсмертную записку у женщины не нашли.

В тренде
Выманивал на дорогу и охотился: в Черновцах парень стрелял в уличных собак (видео)
Реклама

На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.

Ранее мы сообщали, что в Киеве 1 апреля в Дарницком районе произошло ЧП – мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и проломил крышу больницы. Так, трагический случай произошел на улице Днепровская набережная, 25.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Поджог беременной девушки в Кривом Роге. Появились новые подробности
Поджог беременной девушки в Кривом Роге. Появились новые подробностиДнепр
Ливень затопил Днепр. Улицы превратились в реки, а в маршрутках протекают крыши (фото, видео)
Ливень затопил Днепр. Улицы превратились в реки, а в маршрутках протекают крыши (фото, видео)Днепр
"Подсадила" на наркотики и ревновала. Как 16-летний парень жил с беременной, которую поджегДнепр
В Кривом Роге скончалась беременная, которую поджег парень. Без мамы остались двое детей
В Кривом Роге скончалась беременная, которую поджег парень. Без мамы остались двое детейДнепр
"Укрзализныця" назначила еще два поезда к морю: куда и когда поедемТранспорт
Уже четвертый случай: в Кривом Роге нашли повешенным военного
Уже четвертый случай: в Кривом Роге нашли повешенным военногоДнепр

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять