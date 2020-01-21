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В Днепре опер Нацполиции погорел на взятке: что и кому он обещал

21 января, 14:03

Теперь полицейскому грозит немалый срок

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

В Днепре следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке оперуполномоченного Нацполиции. Полицейского поймали с поличным.

Выяснилось, что полицейский требовал от мужчины 50 тысяч гривен. За эти деньги он обещал не привлекать его к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. В частности, оперативник уверял, что заменит содержимое пакетов с наркотиками на сахарную пудру. Также он рассказал, что передаст взятку руководству Днепровского отдела полиции.

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Оперуполномоченного задержали во время получения денег. Если его вину докажут – мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Фото: Twitter, GirkinGirkin

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