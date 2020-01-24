В Днепре от молниеносной формы гриппа умер 2-летний ребенок

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В Днепре от гриппа умер двухлетний ребенок. Данную информацию подтвердила заведующая отделения эпидемиологических исследований Днепропетровского областного лабораторного центра Елена Кузьменко.

По ее словам, вирус гриппа А, ставший причиной смерти малыша, подтвержден лабораторно, сообщает 9 канал.

Известно, что мальчик, которому было всего 2,5 года, заболел 20 января. Хотя диагноз "поражение вирусом гриппа А" был поставлен своевременно, однако болезнь развивалась молниеносно и сразу же перешла в тяжелую форму.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Украине с 30 сентября 2019 года, когда начался эпидемическийсезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), от осложнений этих болезней умерли 11 человек. Такие данные по состоянию на 22 января сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Врачи добавили, что за это время переболело 6,2% населения Украины, из них были госпитализированы 67 113 человек, из них 78,7% — дети в возрасте до 17 лет.

"Помните, что грипп — это вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Частым осложнением болезни является пневмония, которая иногда может привести к летальному исходу всего за 4-5 дней", – предупредили медики.

О том, как защититься от гриппа – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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